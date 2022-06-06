哈印政府间委员会第14次会议日前召开

哈通社/努尔苏丹/6月6日--哈萨克斯坦-印度政府间贸易经济、科技、工业和文化合作委员会第14次会议3日在新德里召开。

会议由哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫和印度石油和天然气部、住房和城市事务部部长哈尔迪普·辛格·普里共同主持。

会议期间，双方就当前的经济形势交换了意见，并指出了进一步加强双边贸易和投资合作的潜力。

哈萨克斯坦和印度就交换供应货物清单，以增加相互出口和进口达成共识。同时，双方表示有必要加强两国出口机构之间的合作，以集中买家/卖家信息。

最有希望实现贸易增长的领域之一是农工综合体，与会人员表示有必要简化双边农产品贸易程序。

哈方表示，愿意合作增加印度糖的进口量。

印度方证实，该国公司有兴趣签署长期合同购买哈萨克斯坦石油。

双方还讨论了医疗、教育、金融、旅游、信息技术、IT等领域的合作问题。

根据会议结果，双方签署了哈印政府间委员会第 14 次会议记录。

2021年哈萨克斯坦与印度的贸易额超过20亿美元，较2020年增长7.4%。其中，哈萨克斯坦的出口同比增长3.4%，达16.25亿美元。

哈萨克斯坦向印度出口的主要商品为原油、白银、氢气、惰性气体、石棉、铁合金、钛和镉产品。

【编译：阿依波塔】