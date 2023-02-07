前往土耳其的哈萨克斯坦救援队可自主开展救援行动14天

哈通社/阿斯塔纳/2月7日--哈萨克斯坦紧急情况部第一副部长易卜拉欣·库尔辛巴耶夫7日对前往土耳其援助该国开展灾区救援任务的哈萨克斯坦救援队的工作计划做出了介绍。

-根据国家元首的指示和紧急情况部部长的命令，哈萨克斯坦救援队已前往土耳其，以援助该国开展灾区救援任务。 哈萨克斯坦救援队有41名救援人员，包括专业救援人员、医生、特种服务犬等。 救援队自行携带了将在搜救工作中所需的所有必备装备。-他说。

据其介绍，专机上装载了三辆救援卡车，救援专机的飞行时间约为5小时40分钟。

据哈萨克斯坦驻土耳其大使馆消息，哈萨克斯坦救援队专机将降落在加济安泰普市。

-我们在土耳其可自主开展救援行动的时间长达 14 天。 为此，我们携带了所有必备装备，包括食物、药品等一切。 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆将告知我们，需从哪座城市和哪里开始工作，我们的救援队已准备好执行命令。-哈紧急情况部第一副部长说道。

根据早前报道，土耳其地震爆发后，哈萨克斯坦总统托卡耶夫向土耳其总统致电表示慰问，并第一时间指示哈国政府做好为土耳其兄弟国家提供支援的准备。

据外交部消息，在土耳其发生的大规模地震灾害当中，目前没有哈萨克斯坦公民受伤或者死亡的信息。

【编译：阿依波塔】