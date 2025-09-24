14个国家的公民已获得哈萨克斯坦“新游牧”签证

消息称，获得“新游牧”签证的大多数申请人来自美国、加拿大和法国公民。此外，新西兰、英国、爱尔兰、新加坡、韩国、澳大利亚、阿联酋、巴西、拉脱维亚和波兰公民也获得了签证。

值得一提的是，该签证（Neo Nomad Visa）项目于2024年推出，旨在吸引全球的“数字游民”——即在全球范围内远程工作的专业人士，允许外国人在不改变雇佣关系的情况下，在哈萨克斯坦远程工作并居住最长一年。申请流程简便快捷，主要面向来自签证互免或简化国家的自由职业者、IT专家、创意人士及远程员工等。

新游牧签证为来自世界不同国家的旅行者提供了许多机会。获得此签证的外国游客可在哈萨克斯坦停留长达一年的同时，继续为其位于其他国家的开展远程工作，这不仅有助于他们深入了解当地的文化和生活，还能为哈萨克斯坦带来显著的经济效益。

据此前报道，英国公民塞塔克·耶纳在阿联酋驻哈萨克斯坦大使馆获得了哈萨克斯坦首次发放的“新游民”签证。

【编译：小穆】