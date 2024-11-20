哈萨克斯坦推出“新游牧签证（Neo Nomad Visa）” 如何获取？

什么是“新游牧签证”

“新游牧”签证主要面向从事编程、营销、金融、咨询、设计和电子商务等领域的远程工作者。这一全新签证制度借鉴了全球50多个国家在后疫情时代成功实施的相关项目经验，旨在吸引国际远程工作者。

新游牧签证为来自世界不同国家的旅行者提供了许多机会。获得此签证的外国游客可在哈萨克斯坦停留长达一年的同时，继续为其位于其他国家的开展远程工作，这不仅有助于他们深入了解当地的文化和生活，还能为哈萨克斯坦带来显著的经济效益。

获取指南

哈萨克斯坦旅游产业委员会发布了关于如何获取“新游牧签证（Neo Nomad Visa）的相关指南。

指南显示，如果外国公民想要在哈萨克斯坦旅行的同时继续从事工作，即可以申请新游牧签证。要获得新的 B12-1 签证，需要向哈萨克斯坦共和国驻外大使馆或领事馆提出申请。

申请时需要提交以下文件：

最近6个月的银行对账单，以及证明月收入超过3,000美元的文件 由国籍国授权机构出具的纳税申报单 国籍国或长期居住地址所在国当局签发的无定罪证明 在签证有效期内确保有效的医疗保险 哈萨克斯坦旅游公司出具的邀请函（特定的48个国家的公民除外）

新游牧签证（Neo Nomad Visa）受理将在五个工作日内完成。

签证的有效期最长为一年，并且可以延期。主申请人的家庭成员也可以获得签证。

应该指出的是，获得新游牧签证，并不意味着可以获得为哈国本地企业或者法人实体进行工作的许可。根据哈萨克斯坦共和国税法第216条，新游牧签证持有者并无在哈萨克斯坦纳税的义务，因为其收入来源位于哈萨克斯坦境外。

无需出具旅游公司邀请函的48个国家名单，请点击这里查询。

据预计，如果每年有500人获得“新游牧”签证，将为哈萨克斯坦带来约36亿坚戈的经济收入。这些外国游客的消费将促进当地经济发展，而不会影响本地的就业机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】