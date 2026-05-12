超14万名哈萨克斯坦护理人员迎来国际护士节

（哈萨克国际通讯社讯）5月12日，世界迎来国际护士节。如今，哈萨克斯坦共有超过14.5万名护士活跃在医疗卫生系统一线，为患者护理和医疗体系稳定运行提供重要保障。

护士是医疗行业中规模最大的职业群体之一。从患者初诊、治疗到康复全过程，护士始终参与其中，保障医疗服务的连续性与质量。

目前，哈萨克斯坦医疗系统共有超过18.8万名中级医疗人员，其中护士人数超过14.5万人。

其中，超过5万名护理人员在农村地区工作，约6.5万人服务于基层医疗卫生机构。

近年来，哈萨克斯坦正积极推动基层医疗体系中的“扩展护理实践”模式发展。护士不仅参与慢性病患者管理，还承担疾病预防、动态监测及健康咨询等工作，在提升基层医疗可及性与效率方面发挥越来越重要的作用。

据卫生部介绍，目前全国共有94所医学院校负责相关人才培养，其中42所高等医学院开设护理学应用型本科项目。

目前，各医学院校在校学生总数已超过10.9万人。

如今，哈萨克斯坦已形成覆盖初级护理人员、本科、硕士及博士阶段的多层次护理人才培养体系。

卫生部指出，护理人员的专业能力与服务质量，依旧是提升医疗水平和保障全民健康的重要因素之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】