近15年我国非法资金外流总额达1000亿坚戈

哈通社阿斯塔纳10月24日电 总检察院副总检察长安德烈•克拉夫琴科今日在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上说，在过去的10至15年，我国非法资金外流总额达1000亿坚戈（约20.38亿人民币）。

克拉夫琴科表示， 近10年来，相关部门已查明200余宗非法资金外流案件，涉及数额达1000亿坚戈，其中30%已被追回。



克拉夫琴科说："非法资金外流相关案件的刑事调查工作目前尚未结束，我们已与相关国家取得联系，希望将犯罪嫌疑人缉拿归案，并全额追回外流资金。"



据悉，哈萨克斯坦已经同匈牙利、西班牙、意大利、罗马尼亚、塞尔维亚等国缔结国际引渡条约，并与英国、摩纳哥、捷克等国缔结司法协助条约。目前正在与马其顿、葡萄牙、克罗地亚、冰岛、爱尔兰等国家相关部门进行协商。



克拉夫琴科指出，纳扎尔巴耶夫总统近期将对沙特和约旦进行国事访问，期间，将同沙特阿拉伯和约旦签署国际引渡及司法协助条约。



近5年来，我国已与27个国家缔结相关条约，并加入了2个美洲公约。我国目前已与50余国家达成法律援助合作协议。（编译：昂哈尔）