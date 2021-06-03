法国将从15日起为12岁至18岁青少年接种疫苗

哈通社/努尔苏丹/6月3日--据中新社报道，法国总统马克龙2日宣布，法国将从本月15日起为12岁至18岁青少年接种新冠疫苗。

马克龙是当天在法国西南部洛特省视察时作上述表态的。他透露，这是法国官方当天早些时候做出的决定。他说，相关青少年人群的具体接种条件将在未来数日内确定。

马克龙指出，法国民众为应对疫情做出很多努力，但目前应继续对疫情«保持高度警惕»。他强调，仍有很多人还留在重症监护室治疗，另外每天还有人被病毒感染。他提醒关注变异病毒导致的感染病例，并指出强制戴口罩的措施仍要继续维持。

法国卫生部最新数据显示，法国已有2658万人接种至少一剂疫苗，超过半数的法国成年人接种至少一剂疫苗，疫苗接种进程继续有序展开。

据法新社报道，法国的疫苗供应量最近有所增加，促使法国官方加速疫苗接种进程。报道指出，法国政府希望能在短期内扩大疫苗接种的年龄覆盖范围，以降低变异病毒传播的影响。

法国疫情形势近期总体稳定，医疗系统压力有所缓解，住院患者人数和重症患者人数都在稳步下降中。2日的官方疫情数据显示，法国的住院患者已少于16000人，降至15638人；重症患者降至2754人，最近7天的单日平均确诊病例数降至8737例。

不过，法国政府发言人阿塔尔警告，法国部分地区的疫情有反弹趋势，位于法国西南部的新阿基坦大区和奥克西塔尼大区的新冠发病率上升。新阿基坦大区的新冠病毒基本传染数R0值重新大于1，表明病毒传播速度加快。

阿塔尔表示，位于新阿基坦大区的大西洋岸比利牛斯省的疫情反弹趋势尤为明显，最近一周的新冠感染病例数增加近80%。他认为过快实施«解封»有风险，要注意疫情应对的长远安排。