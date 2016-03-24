俄罗斯15/16年度或将成为第二大小麦出口国 主因卢布贬值

哈通社阿斯塔纳3月24日电 据路透社消息，俄罗斯农业咨询机构SovEcon称，俄罗斯在2015/16年度将成为全球第二大小麦出口国，抢占加拿大和美国的市场份额，因卢布贬值且主要出口国产量下降。

截至6月30日的本年度，俄罗斯小麦出口处于历史高位，得益于2015年高达6,100万吨的产量以及卢布贬值。

然而全球小麦价格低迷，主要出口国不得不为缩小的市场份额展开竞争，因供大于求，且2016/17年度伊始库存料高企。

SovEcon在为路透准备的报告中称，"2015/16年度接近尾声，俄罗斯出口量看来将改写上年度的纪录水平。"

"粮食出口量将达到3,300-3,350万吨，包括2,300-2,350万吨小麦，使俄罗斯首次成为第二大小麦出口国，"该机构并称。

美国农业部也预测，俄罗斯将在2015/16年度成为欧盟之后的第二大小麦出口国，出口量将达2,300万吨。

上一年度，俄罗斯是第四大小麦出口国，位列欧盟、美国和加拿大之后，出口量达2,280万吨。欧盟、美国和加拿大本年度小麦供应预计将减少。

SovEcon称，俄罗斯将成为第二大出口国，主要因前几个月卢布大幅贬值，小麦得以大量出口。