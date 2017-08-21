我国将有15名运动员出战2017室内亚运会

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 --第二届亚洲室内运动会将于2017年9月17-24日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。

据哈萨克斯坦田联官网显示，15名田径运动员将代表我国出战2017市内亚运会。其中包括我国三级跳远运动员奥尔加•雷帕科娃、维多利亚•兹娅普金娜、奥尔加•萨夫罗诺娃、伊万•伊万诺夫等运动员。



具体名单如下：



男子组



1.弗拉迪斯拉夫•格里戈里耶夫（卡拉干达州）60米和4 х 400米接力赛



2.米哈伊尔•利特温（北哈州）400米和4 х 400米接力赛



3. 伊戈尔•孔德拉特耶夫（巴普洛达尔州）400米和4 х 400米接力赛



4. 谢尔盖•扎伊科夫（巴普洛达尔州）800米和4 х 400米接力赛



5. 罗曼•洛史卡尔耶夫（阿拉木图）跳高



6.谢尔盖•格里戈里耶夫（阿拉木图）撑杆跳



7.伊万•伊万诺夫（阿拉木图）铅球



女子组



1.奥尔加•雷帕科娃（东哈州）跳远和三级跳



2.玛丽亚•奥夫钦尼科娃（卡拉干达州）三级跳



3.伊莲娜•埃克托娃（北哈州）跳远



4.维多利亚•贾布金娜（阿拉木图）60米和4 х 400米接力赛



5.奥尔加•萨夫罗诺娃（巴普洛达尔州）60米和4 х 400米接力赛



6.梅尔金•伊姗古里耶娃（阿拉木图）800米和4 х 400米接力赛



7.叶琳娜•梅黑娜（东哈州）400米和4 х 400米接力赛



8. 阿纳斯塔西亚•维诺格拉多瓦（阿拉木图）60米障碍赛跑



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】