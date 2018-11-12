外交部：第15届哈-俄地区间合作论坛框架下两国签署35份协议

哈通社/阿斯塔纳/11月12日 -- 哈萨克斯坦外交部发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫12日在阿斯塔纳举行的例行简报会上总结了第15届哈-俄地区间合作论坛的成果。

"众所周知，根据论坛结果，两国元首共同签署了哈萨克斯坦与俄罗斯2019-2021年联合行动规划协议。该协议将明确旨在使两国政治、经济、人文以及其他领域相互合作得到进一步深化的相关举措。"斯玛迪亚尔沃夫说。

据了解，论坛主要目标为加强哈-俄两国之间的旅游领域合作。主要包括深化两国企业界和政府机构之间的合作，从而共同发展旅游业、交流优秀经验等。

外交部发言人还补充道，为游客过境创造便利的条件，纳扎尔巴耶夫总统提出完善哈-俄边境过境点、改善旅游运输和物流基础设施以及通过联合工作促进里海旅游业和发展太空旅游业等举措。

据他介绍，地区间合作论坛框架下，两国之间签署35份合作协议，其中3份为政府间、3份为部门间、10份为地区间、19份为商业协议。

据悉，下一届哈-俄地区间合作论坛将于2019年在俄罗斯鄂木斯克市举行。

【编译：冰山】