在“劳动”国家计划框架内已创造15.3万个稳定工作岗位

哈通社/努尔苏丹/9月24日--在“2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划《劳动》”框架内，已创造73.9万个就业岗位。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长布尔詹·努尔穆别托夫在马吉利斯（议会下院）会议上说：“目前，《劳动》国家计划已为失业和自营职业人群提供了就业条件，并支持创造新的就业岗位。累计已有超过200万人参加了该计划，其中95.6万人获得了就业帮助，今年已有43万人参加了该计划。为110万人实施了积极的就业措施，其中包括39.5万人接受了培训，11.1万人以优惠小额信贷和补助金的形式获得了创业发展支持，并额外创造了4.2万个工作岗位。”

劳动部负责人指出，自2017年以来，《劳动》国家计划通过平衡分配和融资，已拨款5400亿坚戈，其中1600亿坚戈属于地方预算。

“在为该国家计划提供资金的框架内，特别强调了在商业部门创造稳定就业机会的重要性。考虑到今年新的全球危机，额外又分配了500亿坚戈。我们增加了对青年实践和公共工程工作补贴的支出。”部长补充说。

据部长介绍，«劳动»国家计划实施的措施共创造了73.9万个工作岗位，其中包括15.3万个稳定工作岗位，58.6万个临时工作岗位。

在过去三年中，稳定工作岗位的数量增加了7倍。通过为自营职业者和失业者提供小额信贷和补助以发展创业，确保创造了15.3万个稳定工作岗位。

在该计划的框架内，小额信贷受助者的人数在三年中增长了2.5倍，新增工作岗位数量增长了5倍。

【编译：阿拉依】



