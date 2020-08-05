就业保障路线图框架下新增15.4万个工作岗位

哈通社/努尔苏丹/8月5日-- 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，在2020-2021年就业保障路线图框架下，启动了6373个项目并新增了15.4万个就业岗位。

在就业保障路线图框架下，地方执行机构选择了6762个项目进行实施。

就业保障路线图基础设施项目将在以下四个主要领域中实施：

-公共文化设施基本、复杂维修和重建（2729个项目）；

-对住房设施进行基本、复杂维修和重建（1088个项目）；

-工程和交通运输基础设施的基础、中等和复杂维修，以及重建（1926个项目）；

-对居民点进行美化（1019个项目）；

实施就业保障路线图项目的基本前提条件是确保至少使用90%的国内生产商商品和服务。

另外，应聘新增工作岗位人员中，至少有一半的雇员将通过就业中心雇用。承包商需采取严格的防疫卫生规则，保障工作人员的健康和安全。

截至8月4日，就业保障路线图框架下，已启动6373个项目并新增了15.4万个工作岗位，其中8.8万个工作岗位是通过就业中心雇用的。

根据此前的报道，计划在就业保障路线图框架内共创造25.5万个工作岗位。与此同时，就业保障路线图项目将在未来创造10万多个稳定工作岗位。



