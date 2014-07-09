中国辽宁舰对决英新航母：低烈度对抗歼15可胜F35B

"女王"号VS"辽宁"号下水仪式上，空中俯瞰的照片显示，"伊丽莎白女王"号造型粗短，形同"板砖"。而中国的"辽宁"号，体态优雅修长，显得远比"女王"更"美型"。

"辽宁"号长304米，宽70米，满载排水量约6万吨。从体量来说，与"女王"号较为接近。那么，对比实际综合战力，"辽宁"号比得上"女王"号吗？ "两舰同样是采取滑跃起飞，但不同的是，‘辽宁'号是装载常规战斗机歼-15，而‘女王'号则携带STOVL战斗机F-35B。四代机歼-15与五代机F-35比起来有代差，正面遭遇很可能被对方先发现，会很被动。"曹卫东说。 不过，凡事有利也有弊。"由于短距起飞、尤其是垂直降落要消耗大量燃油，同时F-35B的机身结构重量相比其在美航母上服役的C型有大幅增加，F-35B对空作战半径仅有500多公里。相比之下，歼-15的对空作战半径超过1000公里。" 因此，可能的低烈度对抗中，歼-15可能比F-35B要更有效。 再看隐藏的机库，伊丽莎白女王级的机库长163米、宽26米、高7.1~9米，设有20个飞机修护区。而"辽宁"号的前身‘瓦良格'号的机库，长152米，宽26米，高7米，更短，却要装载尺寸比F-35B更大的歼-15。这样一来，载机数量必然比"女王"号少。 不过，使用滑跃甲板却会限制战斗力。譬如，苏-33在陆地起飞，最大起飞重量达到33吨，而在舰上起飞，总重只有26吨，也就是说舰上起飞会少载7吨油和弹药，难以完全发挥作战潜力。 "目前，中英两国的航母，面临着一个共同的问题--没有固定翼预警机，这样就难以为舰队提供早期预警。"曹卫东认为，相对来说，"辽宁"号天生拥有拦阻降落和滑跃甲板，更有可能起降"E-2"这一级别的平直翼螺旋桨预警机。 "你看，‘女王'号的舰艏，不像‘辽宁'号、‘库茨涅佐夫'号整体上扬，而是只有左半边是上扬的滑跃甲板，右边还是水平面。在这里，最紧张的时候能挤6架F-35B。"曹卫东认为，"辽宁"号没有这样的能力。 英国是世界上最早建造航母的国家之一，发明了蒸汽弹射器、斜角甲板、助降镜等航母的关键技术。"在航母设计发明，英国人的创新很值得我们学习。"曹卫东评价道。 （文章摘自 环球网 ） 【辽宁舰刷漆后出坞下水崭亮如新】 【英女王为新造女王级航母命名】