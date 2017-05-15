全球至少150国家超过20万台电脑遭勒索病毒袭击

哈通社阿斯塔纳 -- 全球至少150个国家超过20万台电脑遭受勒索病毒WannaCry袭击受感染，可能需要花费几千万美元修补。遭受袭击的英国，就耗资约6500万美元，加强国家医疗服务体系。欧洲刑警组织旗下的网络罪行团队，正同受影响国家合作，追查幕后黑手。

黑客相信是利用美国国家安全局外泄的技术信息传播勒索病毒。而最先遭殃的是英国，248家国营信托医院当中，48家遭到攻击。英国内政部表示除了六家，其他已恢复正常。

英国内政部长鲁德说："97%的英国国家医疗服务体系信托，医院和医生已恢复正常运作。所有急诊室照常全力运作，大部分民众不会发现有任何影响。"

恶意软件的影响力原本更大，所幸一名22岁信息安全研究员无意间发现，隐藏在勒索病毒的"删除开关"，花了约11美元购买这个域名，意外阻止病毒进一步扩散。

英国匿名网络安全专家说："我有点惊讶这并没有我想象中的复杂。我原本以为会是专业级的表编码，不过似乎是某人趁空挡拼凑出的。"

俄罗斯是受害最深的国家。内政部网站、铁路电子售票系统都遭病毒入侵。但俄罗斯表示问题已受到控制。

网络安全分析师相信，总维修成本可能高达数千万美元。而这不包括如法国汽车厂商雷诺为安全起见而停产造成的损失。

【编辑：木合塔尔·木拉提】