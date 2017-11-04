联合国：全球1500万少女曾遭性侵 仅1%求助

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 -- 据新华社消息，联合国儿童基金会1日在一份报告中说，全球至少有1500万名年龄在15至19岁间的少女曾被迫发生性行为，但只有1%的受害者向专业渠道寻求过帮助。朝她们下手的往往是亲朋好友。

报告作者克劳迪娅·卡帕告诉汤森路透基金会，"女性任由男性处置的观点是导致女孩承受性暴力的一大因素。"大多数性暴力案例中的施虐者是受害者认识的人，比如丈夫、男友、家庭成员、朋友和同学。

报告认为，许多受害者不愿站出来，加上不少国家存在数据缺失，被迫发生性行为的少女实际人数可能更多。改进儿童保护法并从社会服务机构获得更多支持对于改变这一状况至关重要。

卡帕说，已被证明行之有效的措施是"同政府合作制定全国性行动计划，让不同部门进行合作，比如教育、司法系统"。

联合国儿童基金会对40多个国家的数据资料进行调查，发现喀麦隆是性暴力发生率最高的国家，每6名年轻女性就有一人曾在童年时期被迫发生性行为。

在卢森堡、英国、法国、荷兰和西班牙这5个欧盟国家，15岁前至少被成年人施加过一次性暴力的年轻女性占比均超过10%。