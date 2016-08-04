俄媒：美国将拨款1500万美元用于在中亚国家落实五个项目

哈通社阿斯塔纳8月4日电 据俄星网消息，美国计划与中亚国家、C5+1机制参与国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦着手落实五个联合项目，这是中亚国家外长和美国国务卿约翰•克里周三在华盛顿举行的会议关键议题之一。

克里在会议开始前回顾了2015年11月在撒马尔罕举行会议。他表示："这种形式的讨论表明，我们的关系已超出政府间合作的框架，还包含美国商界与在座各位所代表国家的经济部门之间的伙伴关系。"并指出："现在我们希望借助反恐、贸易、投资、经济发展、清洁能源等领域的新地区倡议取得进一步进展。"

根据美国国务院晚些时候发布的文件，其中一项工作是与全球反恐论坛建立联系，以阻止极端组织成员跨境流动，防止中亚国家居民极端化。为此，各方代表打算邀请"政府代表和专家"讨论如何利用现有经验对抗这种威胁。



会议还就扩大向中亚地区的出口规模进行讨论。各方认为，与商界和当地政府开展合作以创造条件使贸易更加自由化将在这方面起到显著作用。为此，美国还计划促进降低货运成本并减少货运时间。



此外，与会各国还将努力发展可再生能源。美国承诺提供技术援助，并分享自身和国际社会在该领域取得的经验。各国还将特别关注中亚地区对气候变化的适应情况。