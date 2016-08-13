孙杨无缘1500米决赛 霍顿：不在乎也不关心

哈通社阿斯塔纳8月13日电 当地时间8月13日，2016年里约奥运会游泳大项结束了男子1500自预赛前五组争夺。

中国选手、卫冕冠军孙杨在第五小组预赛中，在进行到800米之后从前三位置退出，随后开始逐渐落后，最后以15分01秒97排名小组第7，在已经结束的五组比赛里只排第10，最终孙杨却仅仅排名第16位，无缘决赛。



预赛排名第一的意大利游泳选手帕特里尼耶里认为这是一次"意外"，而此前讽刺孙杨的霍顿则表示，"我不在乎他（孙杨）是否晋级，我只能做好自己的事情。"



在200米决赛之后，孙杨就感冒发烧，一度被传出将放弃1500米自由泳预赛的传闻。尽管坚持出战，但孙杨最终仅以15分1秒97排名小组第7位，总成绩仅排名第16位，未能晋级决赛。而在预赛中，帕特里尼耶里排名第一位，美国选手康-耶格尔、乔丹-威尔默斯基分列第2、3位。

卫冕冠军、世界纪录保持者孙杨无缘决赛成了媒体热议的焦点，在被问及如何看待孙杨的表现时，帕特里尼耶里表示，"我在休息室里看了孙杨的比赛，我认为对孙杨来说在1500米自由泳的表现是一次意外。他去年就没能晋级世界杯决赛，之后我们就不知道他在1500米的状态了。"

在400米自由泳决赛之后，澳大利亚选手霍顿曾讽刺孙杨，这引发了中国网友的愤怒，而1500米自由泳被认为是两人之间的又一次正面对决。在被问及如何看待孙杨无缘1500米自由泳决赛时，霍顿表示，"老实说，我不关心这些，我只能做好自己的事情。奥运村总是会有各种各样的泡沫，你只能管好自己，就是这样。"