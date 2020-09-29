新冠疫情令哈国电影院行业损失1500亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/9月29日 – 新冠疫情令哈萨克斯坦电影院行业损失了至少1500亿坚戈。

哈萨克斯坦电影院从业者协会会长穆妮拉·亚古迪娜表示，COVID-19全球大流行，令包括哈萨克斯坦电影院线在内的全球电影院行业面临着巨大的压力。

行业从业人员对未来的发展持有怀疑态度，有人表示，即便恢复营业，前来观影的顾客数量也很有可能难以恢复到过去的水平。

目前，哈萨克斯坦有五分之一的电影院面临经营困境，而由于疫情的原因，影院也一直无法复工。统计显示由于疫情导致的限制措施，在隔离限行期间，哈萨克斯坦电影院行业累计损失了1500亿坚戈。

哈萨克斯坦电影院从业者协会会长穆妮拉·亚古迪娜认为，实际损失甚至可能还会高于这个数字。

在疫情爆发之前，哈萨克斯坦境内共有92家院线影院，目前其中10家已经彻底关闭。全国影院行业从业人员6000多人，自疫情爆发以来，多数处于待业状态。

而相关投资者也减少了投资预期。协会会长表示，如果状况持续下去，关闭的影院数量只会继续增加。

她同时指出，即便恢复影院的开放，但由于检疫规范禁止在室内进食，也将导致影院无法向观众出售各类饮食。而这本身是电影院收入的一大来源。

【编译：木合塔尔·木拉提】