哈萨克斯坦已将1500多名公民从乌克兰撤离

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 哈萨克斯坦外交部消息称，目前有18名哈国公民滞留在乌克兰的马里乌波尔市。

根据哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆所掌握的信息，滞留在马里乌波尔市内的哈萨克斯坦公民共有18人。由于电力和通讯中断，目前无法与这些公民取得联系。

俄新社报道显示，«顿涅茨克人民共和国»（俄罗斯承认其主权）的武装人员与乌克兰军方目前正在马里乌波尔交战。从这座位于亚速海沿岸的大城市中撤离平民的进程并不顺利。

哈外交部还介绍了滞留在乌克兰境内的哈萨克斯坦长途货运车辆的情况。目前，57辆在乌滞留的哈国货运卡车中，经外交人员的努力协助，已有51辆得以离境。剩余的6辆卡车则得到了必要的帮助。

截至目前，哈国官方派出的撤侨专机已经从乌克兰分5批接回了676名哈萨克斯坦公民，协助822名哈萨克斯坦公民疏散至波兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克。

外交部表示，目前在波兰卡托维兹市和乌克兰-波兰边境已无哈国公民等待撤离。在哈尔科夫的撤离集合点尚有3名哈萨克斯坦公民，在苏梅还有1人。

【编译：木合塔尔·木拉提】