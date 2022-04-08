韩国累计新冠确诊病例逼近1500万 韩政府下周宣布防疫新规

哈通社/努尔苏丹/4月8日-- 据韩联社消息，韩国中央防疫对策本部8日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例20.5333万例，累计确诊1498.3694万例。

单日确诊病例较前一天减少1.9487万例，较一周前（4月1日）少7.4916万例，较两周前（3月25日）少13.4134万例。预计累计确诊病例将于当天达到1500万例，这距离境内出现首例新冠病例的2020年1月20日有809天。

国政府8日表示，下周将公布以防疫和医疗日常化为目标的«后奥密克戎时期防疫体系»和«保持社交距离»调整方案。

中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱当天在线举行例行发布会时表示，政府为尽可能在下周公布«后奥密克戎时期防疫体系»和«社交距离调整方案»等防疫新规正进行内部讨论。政府认为，境内«奥密克戎»感染病例的下降趋势日益明显，并一直为迎接«后奥密克戎时期»的到来而做准备。

分析认为，上述方案可能包括应对紧急状况的防疫和医疗体系分阶段重返日常的具体内容。考虑到政府曾表示要把此次调整的重点放在缓解对社会、经济造成巨大损失的«社交距离»措施上，公众设施的营业限制有望全面解除。现行的私人聚会限员10人、餐厅和咖啡厅等公众聚集场所营业限至午夜等规定将维持到17日。