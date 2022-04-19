哈国因里海管线事故承受的损失或将达到1500亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 里海石油管线事故对哈萨克斯坦造成损失据统计约为1000-1500亿坚戈。

哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫19日在政府会议结束后接受记者采访时表示，哈萨克斯坦因里海石油管道设施受损暂停出口原油而遭受的损失估计约为1000-1500亿坚戈。

加玛吾巴耶夫指出，最终的具体损失目前还无法确定。因为这取决于相关设施的最终修复时间，以及制裁措施是否会持续或者取消。

«如果故障能够尽快排除，那么损失也会相对更少，这些都是仅针对里海石油管线（CPC）的出口而言。»他说。

2022年3月20日，黑海的一场风暴损坏了哈萨克斯坦里海石油管线终端的一个码头装置，两个运输石油的浮筒因需要维修而停止工作。哈能源部当时预计相关设施的修复工作将在3周到2个月内完成，不过恶劣的天气情况对修复工作造成了阻碍。

根据此前的报道，截至今年4月底的维修期间，哈萨克斯坦可能将每天损失约32万桶（130万吨）石油产量。

哈萨克斯坦能源部称，正在与CPC协商恢复海运码头的时间，同时还在研究通过其他途径增加石油出口的可能性。

【编译：木合塔尔·木拉提】