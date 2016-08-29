参议院议长托卡耶夫：受到核试验辐射危害的哈萨克斯坦居民达150万

哈通社阿斯塔纳8月29日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）29日，参议院议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫在出席阿斯塔纳"建立无核化世界"高级别国际研讨会时表示，受到核试验辐射危害的哈萨克斯坦居民达150万。

托卡耶夫称，仅在哈萨克斯坦，受到核试验辐射危害的居民就达到150万。而在世界范围内，这一数字已上亿。禁止核试验，以及反对使用核武器是我们在所有因核武而丧生的无辜亡灵前的道德义务和政治责任。25年前，纳扎尔巴耶夫总统下令永久关闭塞梅核试验场。随后，哈萨克斯坦签署全面禁止核试验条约和防止核扩散协议。此刻，哈萨克斯坦迈出了其历史性的一步，这也是无核世界在其建立过程中的首要事件。



托卡耶夫强调，纳扎尔巴耶夫总统在其"21世纪无核化世界"宣言中明确指出，人类目前面临的最大威胁是核武器扩散和其本身的危害。纳扎尔巴耶夫总统是首个以实际行动致力于降低全球核威胁的国家领导人。哈萨克斯坦拥有倡导建立一个无核化世界的道德及政治基础，而纳扎尔巴耶夫总统作为全球反核运动的先驱，一直在履行其艰巨的使命。（编译：塔布斯）