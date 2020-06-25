首都平均日增150例冠状病毒确诊病例

哈通社/努尔苏丹/6月25日--努尔苏丹市公共卫生部门负责人沙吾列·科伊斯科娃谈首都新冠疫情情况。

沙吾列在线上新闻发布会上说：“截至2020年6月24日，首都累计确诊3546例冠状病毒感染病例。在过去7天内，每天平均有150例新增确诊病例。其中，50％的患者是无症状感染者。累计确诊的73％的患者，即2577名患者，已治愈出院。在过去的24小时内又有76名患者治愈出院。在这种情况下，救护车服务的负担有所增加。 ”

她给出了统计数据。她说：“过去一周内市民呼叫救护车的次数为2.8万次，过去24小时达到4500次。救护车一周内提供服务的次数为1.8万次，过去24小时内达2800次。其中，一周内感染冠状病毒的患者来电呼叫救护车4438次，过去24小时内达到峰值，感染冠状病毒患者呼叫救护车1300次。 ”

医生列出了为防止感染扩散而采取的措施：“过去一周的管理决策之一是，由地区综合诊所的普通医务人员支援救护车紧急联络中心，他们每天平均处理500个来电请求，大多数问题都与冠状病毒感染有关。自6月23日以来，已暂停我市所有医疗机构门诊的计划就诊。 ”

【编译：阿拉依】