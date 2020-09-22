世卫组织：加速新冠疫苗的研制与分发目前急需150亿美元

哈通社/日内瓦/9月22日 —— 据联合国新闻处消息，世卫组织总干事谭德塞21日在日内瓦举行的记者会上表示，今天是联合国成立75周年纪念日。自第二次世界大战以来，也许没有任何危机比发生2019冠状病毒病大流行更清楚地表明了我们为什么需要联合国。他同时呼吁各国为加速新冠疫苗的研制与分发提供目前急需的150亿美元资金。

对于22日开幕的联合国大会一般性辩论，谭德塞发出三个关键信息：

首先，新冠大流行必须激发我们加倍努力以实现可持续发展目标，而不是成为错失这些目标的借口。

第二，我们现在必须为下一次疾病大流行做好准备。

第三，我们必须动员一些力量，以确保公平获得诊断、疗法和疫苗。

今年4月，世卫组织和欧洲委员会及许多其他合作伙伴建立了“获取2019冠状病毒病工具加速计划”，以加快疫苗、诊断和治疗剂的开发和生产，并确保所有国家都能公平、公正地获得这些工具。

谭德塞说：“我们不能保证目前正在开发的任何一种疫苗都有效。我们测试的候选疫苗越多，我们拥有安全有效疫苗的机会就越大。”

目前有近200种针对新冠病毒的疫苗正在临床和临床前测试中。谭德塞指出，疫苗开发的历史表明，有些候选疫苗会失败，有些会成功。

他说：“这不是慈善事业，而是每个国家的最大利益。 我们要么一起下沉，要么一起游泳。”

他强调，“结束新冠大流行和加速全球经济复苏的最快途径是确保在所有国家中为某些人接种疫苗，而不是某些国家中的所有人。”

世卫组织的目标是到2021年底提供20亿剂疫苗。但目前面临一些艰巨的挑战。

加速计划要能够按计划发挥作用，必须得到充足的资金。 到目前为止，已获得的投资为30亿美元。

谭德塞表示，这导致了加速计划的启动阶段获得成功，但这仅是扩大规模和产生影响所需的其余350亿美元的十分之一。

他说：“现在立即需要150亿美元来保持发展势头，并跟上我们雄心勃勃的时间表。我们正处于关键时刻，我们需要各国大大增加政治和财政承诺。这不仅是正确的做法，而且是明智的做法。”

世卫组织估计，一旦分发了有效的疫苗，并完全恢复了国际旅行和贸易，经济收益将远远超过加速计划所需的380亿美元投资。