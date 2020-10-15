抵达努尔苏丹的150名国际旅客被隔离

哈通社/努尔苏丹/10月15日--昨晚至今日凌晨，共有789名国际旅客飞抵努尔苏丹市。

据机场新闻消息，昨晚至今日凌晨，共搭载789名旅客的7个国际航班降落在努尔苏丹国际机场。其中，150名旅客因未携带新冠肺炎PCR检测证明，被送往隔离中心进行新冠肺炎核酸检测。

消息称，一旦检测报告显示正常，这些旅客将离开隔离设施回家。但如果检测结果显示为阳性，则将会被送往新冠专科医院接受治疗。

根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒或患有COVID-19。

疫情防疫防控工作框架下，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场正在实施使用红外热像仪为旅客监测体温、在机场安装消毒装置、机场设施内保持1.5米距离等一系列防疫措施。

【编译：阿依波塔】