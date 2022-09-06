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    21:10, 06 9月 2022 | GMT +6

    央行发行《阿赫梅特·拜图尔森诺夫诞辰150周年》纪念硬币

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    哈通社/努尔苏丹/9月6日 -- 哈萨克斯坦央行6日发行属于《纪念事件和人物》系列的《阿赫梅特·拜图尔森诺夫诞辰150周年》和《塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫诞辰100周年》纪念硬币。

    据了解，面值500坚戈的纯银纪念币净重24克，直径37毫米，共发行2000枚；面值为100坚戈的MH25白铜合金纪念币净重15克，直径33毫米，共发行20000枚。

    纪念币正面刻有著名语言学家阿赫梅特·拜图尔森诺夫肖像和“150 JYL және Ahmet Baıtursynuly”字样；硬币背面中间印有哈萨克斯坦的国徽，国徽左侧和右侧均刻有“QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN” 字样。外侧是作为修饰的民族风元素。下方印有本国货币名称“TENGE(坚戈) ” 和代表面额的“500” 和“100” 字样。

    与此同时，央行6日同时发行了面值100坚戈的MH25白铜合金纪念币。该硬币净重15克，直径33毫米，共发行15000枚。

    纪念币正面刻有前苏联人民英雄、空军少将塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫的肖像和两架战斗机，以及“TALǴAT BIGELDINOV”和字样；硬币背面中间印有哈萨克斯坦的国徽，国徽左侧和右侧均刻有“QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN” 字样。外侧是作为修饰的民族风元素。下方印有“100 TENGE(100坚戈)” 字样。

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 央行 黄金储备
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