阿赫梅特·拜图尔森诺夫诞辰150周年圆桌会议将在巴黎举行

哈通社/阿斯塔纳/10月03日--外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫宣布，纪念阿赫梅特·拜图尔森诺夫诞辰150周年圆桌会议将在巴黎联合国教科文组织总部举行。

-10月4日，纪念社会活动家、语言学家、作家阿赫梅特·拜图尔森诺夫诞辰150周年圆桌会议将在巴黎联合国教科文组织总部举行。哈萨克斯坦科学和高等教育部副部长塔勒哈特·耶辛库洛夫、联合国教科文组织副总干事，以及阿塞拜疆、哈萨克斯坦、土耳其、德国学者将出席相关活动。-阿伊别克·斯玛迪亚尔沃说。

据阿伊别克·斯玛迪亚尔沃介绍，同日，纪念著名歌唱家若扎·巴格拉诺娃诞辰100周年音乐演唱会将在联合国教科文组织总部举行。哈萨克斯坦Sazgen Sazy民乐团，以及老中青艺术家代表将在演唱会上为观众献上精彩表演。

联合国教科文组织在2021年11月举行的第41届大会上通过了2022-2023年国际纪念日名单，其中包括哈萨克著名语言文学家阿赫梅特·拜图尔森诺夫的诞辰150周年和哈萨克斯坦著名歌唱家若扎•巴格兰诺娃的诞辰100周年。

阿赫梅特•拜图尔森诺夫于1872年9月5日出生在现库斯塔奈州，为哈萨克语的保护与传承、教学，以及整个哈萨克语的发展做出了不可磨灭的贡献。2017年，哈萨克斯坦共和国政府宣布，将每年的9月5日，即阿赫梅特·拜图尔森诺夫的诞辰日确定为«哈萨克斯坦人民语言日»，以示对这位杰出的教育家和民族导师的尊重与纪念。

若扎·巴格拉诺娃（1922-2011）是哈萨克斯坦著名歌唱家，哈萨克斯坦（1955 年）和前苏联（1967 年）人民艺术家，哈萨克斯坦人民英雄（1996 年）。