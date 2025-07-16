近150名海外哈萨克儿童将在祖籍国度假——专访“Jas Qazaq”项目负责人

记者借此机会采访了项目主办方——“祖国同胞基金会”非商业股份公司总裁顾问迪达尔·博拉特，深入了解这一项目的意义与价值。

记者：我们知道“Jas Qazaq”项目面向海外哈萨克儿童。今年有多少孩子参加？哪些国家表现出较高的参与热情？

迪达尔·博拉特： “Jas Qazaq”不仅是一个普通的夏令营，更是连接海外哈萨克同胞与祖籍国的金色桥梁，是承载思乡与希望的精神家园。今年是该夏季民族营地第五次举办，吸引了来自美国、土耳其、波兰、阿联酋、俄罗斯、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国等国家和地区的近150名哈萨克族儿童参与。他们怀揣着对故土的向往，渴望学习母语、感受传统文化。

Фото: Отандастар қоры

参与者的选拔贯穿全年，因为名额有限而需求旺盛。为此，“祖国同胞基金会”通过组织教育、艺术、体育和文化领域的各类比赛，遴选出最优秀、最具潜力的孩子。邻近的乌兹别克斯坦和蒙古的哈萨克族社区始终表现活跃，中国和俄罗斯的哈萨克儿童对祖籍国的思念也尤为深厚。

记者：民族营地设在哪里？活动内容涵盖哪些方面？

迪达尔·博拉特： “Jas Qazaq”夏季认知民族营地设在布拉拜风景秀丽的“IQanat布拉拜高级中学”校园内，与自然环境和谐相融。

Фото: Отандастар қоры

营地活动是一场真正的民族认知之旅。在为期两周的时间里，孩子们学习哈萨克语，深入了解历史与传统文化。他们亲手弹奏冬不拉、搭建毡房、骑马射箭、参与民族游戏。这不仅是一场娱乐活动，更是一个丰富精神、让孩子们与自身根脉重新连接的奇妙旅程。最重要的是，孩子们在这里结识来自世界各地的哈萨克同龄人，建立深厚的友谊，感受到真正的同胞情谊。这段经历将成为他们心中永存的珍贵回忆。

记者：营地活动是否促成了一些孩子回国定居或来哈萨克斯坦求学？

迪达尔·博拉特： “Jas Qazaq”项目已举办五届，累计有700多名儿童参与其中，每位孩子都收获了独特的回忆和宝贵的经验。更令人欣喜的是，我们与历届参与者的联系从未中断。通过共同的社交媒体群组和页面，他们持续分享近况、互相支持。

Фото: Отандастар қоры

例如，2023年营地的一位参与者努尔古尔·奥尔扎巴耶娃编写了推广民族文化的教材《民族遗产——冬不拉》，并在今年营地开幕式上举行了发布仪式。这只是众多案例之一。此外，不少营地参与者通过哈萨克斯坦政府提供的4%留学名额申请来祖国求学。

这一营地激发了孩子们对祖籍国的热爱，为他们回归故国、求学以及将未来与哈萨克斯坦紧密相连铺平了道路。即便营地结束，其影响也将延续多年。

记者：请介绍一下营地的导师和教育团队…

迪达尔·博拉特： 每位孩子都是我们的珍贵托付，因此在选拔导师和教育团队时，我们格外注重专业素养与责任感。

Фото: Отандастар қоры

营地的所有课程均由IQanat学校经验丰富、资质卓越的教师团队授课。营地分为8个小组，分别以“金”“银”“蓝”等具有民族象征意义的名称命名。每组配备两名导师，这些导师是IQanat学校的优秀毕业生，目前正在接受高等教育。他们才华横溢、充满活力，负责组织孩子们的日常活动和课余时间，给予他们兄长或姐姐般的关怀与引导。

此外，“祖国同胞基金会”的工作人员以及来自各国的领队也全程陪伴孩子们，确保营地秩序井然、参与者安全无忧，并保证活动的高品质运行。

【编译：木合塔尔·木拉提】