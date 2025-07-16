近150名海外哈萨克儿童将在祖籍国度假——专访“Jas Qazaq”项目负责人
（哈萨克国际通讯社讯）为加强海外哈萨克儿童与祖国的联系，哈萨克斯坦采取了多项举措，其中“Jas Qazaq”夏季认知民族营地项目尤为突出。这一项目为来自世界各地的哈萨克儿童提供了一个了解现代哈萨克斯坦、展望祖国未来的平台。
记者借此机会采访了项目主办方——“祖国同胞基金会”非商业股份公司总裁顾问迪达尔·博拉特，深入了解这一项目的意义与价值。
记者：我们知道“Jas Qazaq”项目面向海外哈萨克儿童。今年有多少孩子参加？哪些国家表现出较高的参与热情？
迪达尔·博拉特： “Jas Qazaq”不仅是一个普通的夏令营，更是连接海外哈萨克同胞与祖籍国的金色桥梁，是承载思乡与希望的精神家园。今年是该夏季民族营地第五次举办，吸引了来自美国、土耳其、波兰、阿联酋、俄罗斯、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国等国家和地区的近150名哈萨克族儿童参与。他们怀揣着对故土的向往，渴望学习母语、感受传统文化。
参与者的选拔贯穿全年，因为名额有限而需求旺盛。为此，“祖国同胞基金会”通过组织教育、艺术、体育和文化领域的各类比赛，遴选出最优秀、最具潜力的孩子。邻近的乌兹别克斯坦和蒙古的哈萨克族社区始终表现活跃，中国和俄罗斯的哈萨克儿童对祖籍国的思念也尤为深厚。
记者：民族营地设在哪里？活动内容涵盖哪些方面？
迪达尔·博拉特： “Jas Qazaq”夏季认知民族营地设在布拉拜风景秀丽的“IQanat布拉拜高级中学”校园内，与自然环境和谐相融。
营地活动是一场真正的民族认知之旅。在为期两周的时间里，孩子们学习哈萨克语，深入了解历史与传统文化。他们亲手弹奏冬不拉、搭建毡房、骑马射箭、参与民族游戏。这不仅是一场娱乐活动，更是一个丰富精神、让孩子们与自身根脉重新连接的奇妙旅程。最重要的是，孩子们在这里结识来自世界各地的哈萨克同龄人，建立深厚的友谊，感受到真正的同胞情谊。这段经历将成为他们心中永存的珍贵回忆。
记者：营地活动是否促成了一些孩子回国定居或来哈萨克斯坦求学？
迪达尔·博拉特： “Jas Qazaq”项目已举办五届，累计有700多名儿童参与其中，每位孩子都收获了独特的回忆和宝贵的经验。更令人欣喜的是，我们与历届参与者的联系从未中断。通过共同的社交媒体群组和页面，他们持续分享近况、互相支持。
例如，2023年营地的一位参与者努尔古尔·奥尔扎巴耶娃编写了推广民族文化的教材《民族遗产——冬不拉》，并在今年营地开幕式上举行了发布仪式。这只是众多案例之一。此外，不少营地参与者通过哈萨克斯坦政府提供的4%留学名额申请来祖国求学。
这一营地激发了孩子们对祖籍国的热爱，为他们回归故国、求学以及将未来与哈萨克斯坦紧密相连铺平了道路。即便营地结束，其影响也将延续多年。
记者：请介绍一下营地的导师和教育团队…
迪达尔·博拉特： 每位孩子都是我们的珍贵托付，因此在选拔导师和教育团队时，我们格外注重专业素养与责任感。
营地的所有课程均由IQanat学校经验丰富、资质卓越的教师团队授课。营地分为8个小组，分别以“金”“银”“蓝”等具有民族象征意义的名称命名。每组配备两名导师，这些导师是IQanat学校的优秀毕业生，目前正在接受高等教育。他们才华横溢、充满活力，负责组织孩子们的日常活动和课余时间，给予他们兄长或姐姐般的关怀与引导。
此外，“祖国同胞基金会”的工作人员以及来自各国的领队也全程陪伴孩子们，确保营地秩序井然、参与者安全无忧，并保证活动的高品质运行。
【编译：木合塔尔·木拉提】