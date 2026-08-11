150项企业扶持措施加快数字化 哈萨克斯坦将打造“企业数字地图”

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在推进企业扶持措施数字化，并计划建设“企业数字地图”，通过整合企业数据、人工智能工具和各类国家扶持措施，进一步减少企业申请扶持时面临的行政程序。

哈萨克斯坦国家经济部副部长别克博拉特·莫勒达别阔夫在政府会议上表示，目前数字化转型主要沿两个方向推进：一是通过eGov Business门户将国家扶持措施数字化；二是完善企业主体登记系统，为精准提供国家扶持和基于数据的决策提供基础。

目前，哈萨克斯坦共有150项国家扶持措施，其中63项已实现电子化，另外87项仍以纸质形式办理，有待进一步数字化。政府提出，在将纸质流程转为线上办理之前，应首先对相关流程进行重构，取消不必要的环节和行政障碍。

首批接入eGov Business的将是巴伊铁列克控股公司提供的国家扶持措施。2024年至2025年，“巴伊铁列克”及其子公司已对相关业务流程进行了优化和重构。

以哈萨克农业金融公司（KazAgroFinance）的“5%优惠租赁”项目为例，此前个体农场提交和审核一份申请需要经过80多个步骤，大量信息需要手工填写，审核时间最长可达两个工作日。流程重构后，办理步骤已减少至约30个，申请审核时间缩短至5至10分钟。

莫勒达别阔夫表示，下一阶段将把相关流程与eGov Business门户整合，并利用政府现有数据自动填写申请信息。届时，企业提交申请所需操作将进一步减少，部分业务有望仅通过几个步骤即可完成。

与此同时，哈萨克斯坦计划在现有企业主体登记系统基础上建设“企业数字地图”，而非另行开发一套全新系统。该平台将整合政府数据、企业数字档案、数据分析服务、人工智能工具以及国家扶持措施办理流程。

按照规划，“企业数字地图”将成为政府、企业和扶持措施运营机构之间的统一数字生态系统，并与统一个人账户、财政部相关系统、政府信息系统以及国家扶持措施运营机构实现对接。

平台将为每个企业主体建立统一数字档案，并根据企业财务状况、发展潜力和风险水平，为其匹配更具针对性的国家扶持措施。

此外，平台还将设置数据分析工具，用于实时评估经济指标，分析税制改革及其他政府政策对企业经营行为的影响，并评估各项扶持措施的实际效果。

莫勒达别阔夫表示，未来有关国家扶持的决策将不再主要依据单项统计数据，而是建立在综合分析和客观指标基础之上。