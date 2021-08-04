土耳其消防部门已扑灭森林地区152处火灾

哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 据阿纳多卢通讯社消息，土耳其消防部门本周加强了对该国森林地区的监控力度。

在周二（3日）召开的新闻发布会上，土耳其农业和林业部部长贝克尔·帕克德米尔利表示，在7月28日至8月3日期间，该国38个省共发生森林山火163起，其中152处火灾已被扑灭。

据部长介绍，目前该国已经动员了16架飞机、9架无人侦察机、51架直升飞机、1架无人侦察直升机、805辆水罐车、155台挖掘机和5200名专业消防人员参与到此次对抗自然灾害的行动当中。

他还表示，参与救灾的两栖飞机数量从此前的3架增加到了6架，两栖直升机数量从45架增加到了57架。

据悉，来自俄罗斯、乌克兰、伊朗和阿塞拜疆的多架消防飞机正在土耳其参与灭火。此外，欧盟表示，已经协调两架西班牙和一架克罗地亚消防飞机支援救火行动。

持续多日的土耳其山火已造成至少8人死亡。

受持续山火的影响，包括伊斯坦布尔和首都安卡拉在内，土耳其至少14个城市遭遇大规模停电。同时，山火还对旅游业造成了打击。在博德鲁姆和马尔马里斯，近日约10%的酒店预订已被取消，其他没有取消的订单中也大都缩短了预订时间。

【编译：木合塔尔·木拉提】