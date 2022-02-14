新冠肺炎：全球日增确诊超153万例 累计逾4.1亿例

哈通社/努尔苏丹/2月14日 —— 根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年2月14日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例412009433例，累计死亡病例5833425例。全球单日新增确诊病例1531001例，新增死亡病例6383例。

数据显示，俄罗斯、德国、法国、土耳其、日本是新增确诊病例数最多的五个国家。俄罗斯、美国、墨西哥、印度、土耳其是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国新增超5.4万例确诊病例 美国多州日增新冠死亡病例数仍不乐观

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年2月14日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例79316809例，累计死亡病例943213例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例54016例，新增死亡病例590例。

据《纽约时报》12日报道，虽然现阶段美国的日增新冠病例开始减少，各地州长也开始放宽了佩戴口罩政策，但美国的单日新增死亡病例数依旧不乐观。《纽约时报》提供的疫情数据显示，在大多数时间里，美国的日增新冠死亡病例仍然保持在2500例以上。最近几周，包括南卡罗来纳州、科罗拉多州和堪萨斯州在内的26个州的死亡病例数都有所上升。弗吉尼亚州过去两周的新冠平均死亡病例数更是升至260%。

法国新增超8.6万例确诊病例 抗议示威者涌入法国巴黎

根据法国公共卫生署的统计，过去24小时，法国单日新增新冠肺炎确诊病例86562例，累计确诊21708797例；新增死亡病例107例，累计死亡134308例。

据报道，当地时间12日下午，法国“自由车队”“黄马甲”运动和反对疫苗通行证的抗议者逐渐聚集在巴黎香榭丽舍大道及其周边。经过一段时间的对峙后，警察使用催泪弹等手段驱赶抗议民众。

英国新增超4.1万例确诊病例 累计确诊逾1830万例

当地时间13日，英国政府发布的数据显示，该国单日新增新冠肺炎确诊病例41270例，累计确诊达18306859例；新增死亡病例52例，累计死亡159570例。

意大利新增超5.1万例确诊病例 累计确诊逾1210万例

当地时间2月13日，意大利卫生部公布的最新统计数据显示，过去24小时，该国新增新冠肺炎确诊病例51959例，累计确诊12105675例；新增死亡病例191例，累计死亡151015例；新增治愈病例109095例，累计治愈10315987例；现存确诊病例1638673例。

俄罗斯新增超19万例确诊病例 累计确诊逾1413万例

据俄罗斯新冠病毒防疫官网发布的信息，截至莫斯科时间2月13日11时40分，过去24小时全俄新增新冠肺炎确诊病例197949例，累计确诊病例14133509例；新增治愈病例101568例，累计治愈病例11235859例；新增死亡病例706例，累计死亡病例340248例。

首都莫斯科市新增确诊病例12496例，新增治愈病例24573例；圣彼得堡新增确诊病例20136例，新增治愈病例10262例。