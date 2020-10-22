飞抵哈萨克斯坦的153名国际旅客因无PCR检测证明被隔离

哈通社/努尔苏丹/10月22日--交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍了22日飞抵哈萨克斯坦的国际旅客因无PCR检测证明被隔离的情况。

据交通运输国家首席卫生医师介绍，10月22日凌晨，有10班国际航班自阿联酋、土耳其、乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯飞抵哈萨克斯坦，共有1383名乘客，其中，1230名乘客持有PCR检测阴性证明，153名乘客没有PCR检测证明。

其中：

1）飞抵努尔苏丹市机场的有3班国际航班，共有398名乘客，其中361人持有PCR检测阴性证明，37人没有证明；

2）飞抵阿拉木图市机场的有6班国际航班，共有899名乘客，其中783人持有PCR检测阴性证明，116人没有证明；

3）飞抵奇姆肯特市机场的有1班国际航班，共有86名乘客，所有乘客均持有PCR检测阴性证明。

据悉，飞抵哈萨克斯坦的153名没有PCR检测证明的乘客将在努尔苏丹市和阿拉木图市接受为期2天的隔离，并接受PCR检测。

根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。 纸质版和电子版PCR检测证明均有效。

对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒。

【编译：阿拉依】



