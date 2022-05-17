哈萨克斯坦高血压患者总数达153万

哈通社/努尔苏丹/5月17日 -- 2022年5月17日是第18个世界高血压日。自2006年以来，提高对公众对高血压的认识，世界高血压联盟一直将每年的5月17日指定为世界高血压日。

哈萨克斯坦心脏病学和内科研究所心脏病专家、医学博士候选人古莉娜尔·乌德尔巴耶娃向记者介绍了高血压的预防和治疗。

专家表示，动脉高血压是心血管系统最常见的疾病，其的主要症状表现就是高血压。

乌德尔巴耶娃指出，高血压是诱发心脏病和中风的主要因素之一，并且可能会导致死亡或残疾。当动脉高血压发作时，人体对血压升高具有敏感性的器官会首先遭到损伤。

高血压还会带来各种持续性的症状，例如左心室肥大、冠心病、心力衰竭、各种心律失常、动脉粥样硬化、肾脏和眼睛损伤等。

专家表示，长期饮酒、体重超重和高盐饮食习惯，都会增加人体出现高血压的风险。

这位学者强调，针对高血压的治疗将是一个长期的过程，甚至伴随终生。

据乌德尔巴耶娃介绍，目前在哈萨克斯坦，正在接受治疗的高血压病人总数有1 530 335。

背景知识：

20世纪70年代以来，因为非常重视在全球范围内对高血压的防治工作，最主要的一项成果就是建立了世界高血压联盟这一组织，这一组织是由各个国家的高血压联盟小组组成的，在各个国家的高血压联盟是由各个国家的流行病学、临床各个方面的专家组成的。

自2006年以来，提高对公众对高血压的认识，世界高血压联盟一直将每年的5月17日指定为世界高血压日。

世界高血压联盟的主要任务就是教育与宣传，教育全民包括患者和医务人员要有一个科学的合理的生活方式，预防高血压的发生。宣传治疗高血压的重要性等等。

【编译：木合塔尔·木拉提】