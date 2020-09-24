哈医疗保险基金拟划拨1590亿坚戈抗击新冠疫情

哈通社/努尔苏丹/9月24日 – 哈萨克斯坦社会医疗保险基金计划为防范和抗击2019冠状病毒病（COVID-19）相关措施提供总额1590亿坚戈的融资。

据该基金董事会主席波拉特·托赫詹诺夫介绍，已针对新冠肺炎的治疗需要，对现行的免费医疗范围和强制性社会健康保险的套餐进行了修订。

他表示，全国各地组建的流动医疗队将在第一时间前往患者家中，为出现COVID-19疫病症状（或疑似症状）的病人进行初步诊疗，这一服务将对所有公民有效，无论其是否加入了医保。

此外，强制性社会健康保险套餐中也纳入了针对«对亲密接触者、细菌和病毒的携带者以及疑似感染传染病人员进行隔离»的相关保险条款。

根据托赫詹诺夫的说法，这些修订将确保患有严重疾病的患者能够获得更广泛的医疗服务，而无视他们的保险状况。这样的修订，对可能在秋冬季节出现的第二波疫情威胁免签，显得尤为重要。

托赫詹诺夫称，目前基金已为抗击新冠疫情的相关措施的融资准备了159亿坚戈资金。其中，用于治疗新型冠状病毒病患者的资金为505亿坚戈，为参与抗疫的医护人员提供的补贴资金总额919亿坚戈，用于住院阶段PCR检测的资金42亿坚戈，用于居家治疗的资金4亿坚戈，用于门诊治疗阶段PCR检测的资金100亿坚戈，用于流动医疗服务队的资金24亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】