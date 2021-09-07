韩国新增1597例新冠确诊病例 累计263374例

哈通社/首尔/9月7日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部7日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例1597例，累计确诊26.3374万例。

单日新增病例较前一天增加222例，逼近1600例，以通报日为准创下周二最高纪录。在政府实施强有力的防疫措施的情况下，疫情第四波大流行仍未得到有效遏制，传播力强的德尔塔异株蔓延全国，加上中秋小长假临近，确诊病例恐进一步增多。

当天新增病例中社区感染病例1563例，其中首都圈1038例（66.4%），非首都圈525例（33.6%）。境外输入性病例34例，其中9例在入境检疫过程中确诊，25例在入境后隔离期内确诊。

当天新增3例死亡病例，累计死亡2330例，平均致死率0.88%。治愈并解除隔离的病例累计23.5225万例，接受隔离治疗的患者为2.5819万例。迄今共有1346.8416万人次接受病毒检测，其中1231.8059万人次呈阴性，88.6983万人次的结果待出。

另外，对策本部当天从累计确诊病例数据中减去了上月18日误报的1例病例。