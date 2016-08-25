意大利中部极浅层地震已致159人死亡

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据BBC消息，意大利中部阿马特里切镇发生里氏6.2级极浅层地震。意大利民事保护署说，目前死亡人数已经达到159人。

尚有大量群众被埋在瓦砾底下，因此死亡数字很可能继续上升。

地震在星期三（8月24日）罗马时间03:36（格林尼治标准时间01:36）发生，震中位于罗马东北面100公里的翁布里亚大区佩鲁贾省诺尔恰市附近，震源深度10公里，属极浅层地震。

首都罗马的一些楼房持续摇晃了20秒。靠近震中的阿马特里切镇镇长说，"半个镇都没了"；阿库莫利镇至少有一家四口被埋在瓦砾之下。

地震影响区域涵盖翁布里亚、拉齐奥与马尔凯三个大区，均为旅游胜地。

由于灾区大量房屋倒塌，当局警告死亡人数恐将上升，也警告可能发生余震。

意大利民防总局首长将这次地震与2009年拉奎拉6.3级地震相比较，该次震灾共有309人死亡。总理办公室表示已派遣救援队伍到重灾区。



阿馬特里切镇对外交通中断。





镇上许多历史建筑化为瓦砾。





当局警告死亡人数恐将上升。



阿马特里切镇镇长皮罗奇对意大利广播电视公司（RAI）说，进出该镇的道路完全被切断，镇上有土石流，且有桥梁濒临倒塌。

英国《泰晤士报》副主编艾玛•塔克正好身处地震地区。她对BBC说，主震发生之后不久就有余震。

"当时漆黑一片，十分冷。我们团队里头没有人知道地震时该怎么做。"

美国地质勘探局（USGC）表示，根据过去地震数据推算，这次地震将造成显著破坏。



