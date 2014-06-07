盘点令美国人深感震惊的15组中国数据(组图)

哈通社阿斯塔纳电，据文学城消息，中国庞大的国土面积和人口总数，决定了它的自然资源出产量和消耗量也高得令人震惊。近日，美国某网站列出了15组关于中国的数据：

1、中国每年要消耗掉近800亿双一次性筷子为了满足中国人对筷子的需求，每年都有近2千万颗树木被砍伐，这些被砍的树木树龄都在20年左右。中国每年要消耗掉近800亿双一次性筷子。(数据来源：南华早报)

2、中国的铁路连起来可绕地球2圈中国的铁路总长度(包括在建铁路)加起来为9.3万公里，赤道的长度为4.0075万公里。(数据来源：BAML)

3、中国的煤炭储量相当于5.75亿只蓝鲸的体重中国已探明的煤炭储量为世界第三，共1150亿吨。蓝鲸是地球上现存的体型最大的动物，一只蓝鲸的体重通常能达到200吨以上。中国的煤炭总产量占世界的46%，消耗量占世界的49%。(数据来源：GlobalPost)

4、中国两年内生产的水泥比美国整个20世纪生产的都多中国是世界上最大的水泥生产国。每年中国都要生产和消耗全世界60%的水泥。(数据来源：金融时报)

5、每年中国约有1百万人因吸烟死亡这个数字比塞浦路斯(地中海东部一个岛国)全国的人口总数还要多。世界卫生组织预计，到2050年，中国每年因吸烟死亡的人口数将达到3百万。(数据来源：彭博商业周刊)

6、中国的天然气储量相当于12.4亿个奥运会规模的游泳池中国已探明的天然气储量约为1093000亿立方英尺，在全世界位居第13位。而一个奥林匹克规模的游泳池体积约为88000立方英尺。(数据来源：英国石油公司)

7、中国每年消耗的方便面总量足以养活阿尔及利亚全国人口的一日三餐中国2011年共消耗了425亿包方便面，阿尔及利亚的人口总数为3870万。(数据来源：BAML)

8、中国每年要消耗近5200个埃菲尔铁塔重量的猪肉中国2011年消耗掉的猪肉总重量为5160万吨，2012年为5200万吨。而据报道，埃菲尔铁塔的重量约为1万吨。(数据来源：Rabobank)

9、中国排名前20位的富豪加起来共有约1451亿美元的资产，这个数字比匈牙利的GDP总量还要高匈牙利的GDP(国内生产总值)约为1240亿美元。(数据来源：福布斯杂志)

10、超过30万的中国人至今仍生活在窑洞中，这个数字相当于沙特阿拉伯的人口总数。中国陕西至今仍有许多人居住在窑洞中，中国国家主席习近平在做"知青"时，也曾住过窑洞。(数据来源：洛杉矶时报)

11、在中国著名的"袜业之乡"--浙江省诸暨市大唐镇，每年要生产近80亿双袜子，这个数字和2011年全球总人口数相当。(数据来源：卫报)

12、中国的自杀率是美国的两倍多中国平均每10万个人中就有22.2个人死于自杀，在美国，每10万个人中死于自杀的人数是10.3。(数据来源：世界卫生组织/法新社)

13、中国的国土面积接近于美国，但只有一个时区中国全国统一采用北京时间作为标准时区。民国时中国曾划分了5个标准时区，新中国成立后中国大陆所有区域只采用一个标准时区，这意味着冬季有些地方在上午10点左右才能见到日出。(数据来源：大西洋报)

14、中国用占世界7%的可耕地养活了世界四分之一的人口中国的农业总产量自1978年以来增加了两倍。其中畜牧业产量的增长尤其突出--增长了5倍。(数据来源：MotherJones)

15、到2020年中国的消费总支出将是现在的3倍2020年，中国的消费总支出预计将从2010年的20300亿美元上升到61800亿美元，中国将以2450亿美元的总消费额，成为全球最大的奢侈品消费市常(数据来源：波士顿咨询机构)