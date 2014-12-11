美邪教成员携全家逃亡 全副武装隐居15年

哈通社阿斯塔纳12月11日电，据环球网消息，美国臭名昭著的大卫教曾遭美政府长期清剿。据英国《镜报》12月9日报道，近日记者采访了美国一隐居荒野15年的大卫教逃亡家庭。现年66岁的原大卫教成员约翰•乔(John Joe)威胁道，将杀死任何踏入"自己土地"的政府官员。

据报道，1990年，约翰因超速被警察逮捕。警方在他的车内发现大量枪支弹药，以及一份详细的炸毁德克萨斯州公路的计划书。随后，他以预谋发动武装袭击和夺取军用枪支等罪名被起诉。2000年5月，约翰被保释，警方要求其交出所有枪支但遭到拒绝。他的儿子乔纳森说道："我们不会交枪。如果你没有枪的话，你就什么都没有了。"从此，约翰带着一家人在德克萨斯州的岗巴瑞尔锡市郊外开始了长达15年的隐居生活。

约翰家中有十口人，除了最小的孙子外，其他人每时每刻都拿着枪。他们表示，一旦有政府官员进入"他们的领地"，他们就会开枪。约翰表示对目前的家庭状态很满意。游戏、做家务和祈祷是他们主要的生活方式，没有电，没有水，他们靠在土地种植的蔬果和饲养的动物充饥。

1993年，美国开始镇压大卫教。参与大卫教邪教仪式的73名成员(包括21名儿童在内)与美国联邦官员和警察对峙2个月后在一场大火中丧生。由于德克萨斯州当局不想重复1993年的悲剧，这个流亡家庭将继续过着隐居的生活。但《镜报》指出，毫无疑问，最大的牺牲者将是这个家庭的孩子们。