联合国：抗艾滋病成绩非凡 15年后可摆脱该病威胁

哈通社阿斯塔纳11月25日电 据环球网援引新加坡"联合早报网"报道，联合国指出，过去15年里，全球对抗艾滋病的成绩"非凡"，并有信心能在未来15年全面摆脱艾滋病威胁，关键在于让更多患者及时获得抗艾滋病病毒治疗。

联合国艾滋病规划署24日在一份报告中指出，目前全球约有1580万人接受抗艾滋病病毒疗法，为快速消灭艾滋病疫情而制定的"速战策略"取得不错的成效。自2000年以来，感染艾滋病病毒的新确诊人数减少35%，自2004年以来，与艾滋病相关的死亡人数也下降了42%。 报告指出，"抗艾滋病病毒疗法在过去15年取得良好进展"，2005年接受抗艾滋病病毒治疗的人有220万;2010年获得此类治疗的人达750万，而2015年截至6月已有近1600万名患者获得此类治疗。

不过，联合国艾滋病规划署执行主任西迪贝认为"速度还是太慢了"，至2014年年底，全球有3690万人感染艾滋病病毒，然而其中不到一半的感染者获得抗艾滋病病毒治疗。 西迪贝说："现在，获得抗艾滋病病毒治疗的人数每五年翻了至少一番。"他说："我们只要乘胜追击，再过15年就能把艾滋病全面消灭。" 世界卫生组织表示，确诊感染艾滋病病毒者须马上服用抗逆转录病毒(antiretroviral)药物控制病毒，服用此药物的患者有机会延续生命，还可享有相对健康的生活。 联合国艾滋病规划署2014年制定"消灭艾滋病病毒速战策略"，目标是在2030年解除艾滋病疫情威胁。 联合国表示，在接下来5年里，全球为对抗艾滋病所需经费为319亿美元(约合人民币2037.8亿元)。