雅虎因严重亏损计划裁员15%

哈通社阿斯塔纳2月3日电 据外媒报道，2日，雅虎集团或因2015年亏损严重，宣布将裁员15%，终止某些业务活动以及转让资产。

消息称，根据雅虎的最新声明，雅虎将以2015年9月底的人员为基础，根据是否为全职或者合同工，裁撤1500个至1700个职位。大部分裁员将会在2016年第一季度进行，目标是从目前至2016年年底，全职员工达到9000名，合同工少于1000名。2015年9月底，雅虎曾有1.07万名全职员工和800名合同工。

雅虎集团透露，希望将大众熟知的产品集中在3个大的平台即雅虎搜索，雅虎邮箱以和轻博客网站Tumblr，以及4个大的主题例如时事、运动、金融和生活方式，同时优先发展处于增长期的市场如美国、加拿大、英国、德国、香港和台湾等。此外，雅虎将关闭在迪拜、墨西哥城、布宜诺斯艾利斯、马德里以及米兰的办事处。为了巩固某些在线杂志，雅虎将终止其他一些活动，同时已经开始探索是否有可能转让某些非战略性资产和不动产。

据悉，因为一系列资产价值降低导致市值贬值，2015年雅虎全年净亏损44亿美元，而2014年的利润为75亿美元。雅虎将采取的裁员等措施旨在从目前至2016年年底减少逾4亿美元的成本，提高收益率，并推动雅虎重新增长。