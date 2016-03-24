阿贝尔•桑切斯: 阿尔瓦雷斯将在15日内接受对决或放弃金腰带

哈通社阿斯塔纳3月24日电 据sports.kz消息，我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金的教练阿贝尔•桑切斯对WBC重量级冠军索尔•阿尔瓦雷斯的（绰号卡内罗）团队有意避开与戈洛夫金对决这一消息表态称，不担心发生这种情况。

GGG团队表示，戈洛夫金是IBF/IBO/WBA世界冠军、WBC（过渡）中量级冠军。根据WBC的规定，戈洛夫金是阿尔瓦雷斯拥有的重量级WBC金腰带合法竞争者。不过"卡内罗"在155英镑级别上打比赛。

此前，双方团队经过协商决定今年秋季举行比赛。WBC规定，阿尔瓦雷斯先跟阿米尔•汗在5月7日美国拉斯维加斯进行一场比赛，而戈洛夫金要4月23日在洛杉矶与多米尼克•韦德对决。

桑切斯称: "金童（Golden Boy）拳击经纪公司和阿尔瓦雷斯，K2拳击经纪公司和戈洛夫金双方签署过协议。按照这协议，阿尔瓦雷斯有15天时间决定是否与戈洛夫金对决或放弃金腰带。如果阿尔瓦雷斯团队决定与戈洛夫金对决，我们就有13天时间安排举行比赛。"

"要是双方无法达成协议，WBC将规定金腰带的去向。这些过程都将按照WBC的规定进行的。"他说。（编译：小穆）