美参议员为控枪立法连续演讲15小时

哈通社阿斯塔纳6月16日电 据美国媒体消息，美国参议员墨菲三年多以来多次在国会发言，敦促国会采取行动打击美国猖獗的枪支暴力后，星期三采取了更激烈的行动。

在49人被射杀的奥兰多同性恋夜总会枪击案发生3天后，来自康涅狄格州的民主党籍参议员墨菲走上参议院讲台，表示一定会不停地演讲，直到民主党和共和党达成共识，对枪支暴力采取立法行动。

其他民主党籍参议员也参与了这次在参议院的行动，表达了他们对这次大规模枪击事件的态度。

康涅狄格州民主党参议员布卢门撒尔说："我们今天在这里是要看到行动，在防止枪支暴力和发生在奥兰多那种仇恨和恐怖主义事件方面，我们的行动已经拖延太久。行动胜于言语。应该为了国家采取行动。90%的美国人都希望参议院通过背景调查等合乎常理的明智法案。"

新泽西州民主党参议员布克说："我们跟其他今天会上讲台的参议员交谈过，他们心里都在想：‘够了！够了！够了！'我们寻求的不是激进的行动。我们寻求的不是党派利益。我们寻求的是这个国家绝大多数人支持的常理。"

墨菲在参议院议讲话近15小时才结束。在结束之前，他宣布参议院共和党领袖们同意讨论立法，禁止被联邦调查局列入反恐监视名单上的人购买枪支，以及将扩大对枪支购买者进行背景调查的立法。

自2012年康涅狄格州一名枪手杀死桑迪胡克小学20名儿童后，墨菲参议员一直是参议院里最积极的控枪倡导者。

他的努力因此美国推特网友的注意，成为星期三晚上的热门话题。