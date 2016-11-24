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    09:51, 24 11月 2016 | GMT +6

    瑞信：俄罗斯普通人生活水平下降15%

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    哈通社阿斯塔纳 - 瑞士信贷集团日前公布的《全球财富报告》显示，2015年年中至2016年年中，俄罗斯普通居民的生活水平指数下降了15%，收入损失总额接近2000亿美元。

    俄罗斯亦因此成为了全球贫困人口增长速度最快的三个国家之一。

    瑞信认为，造成这一现象的主要原因，与俄罗斯货币--卢布汇率的不稳定有关。

    2015年年中至2016年年中，卢布的贬值幅度达13%。

    受此影响，俄罗斯百万富翁的数量从9.2万人下降至7.9万人。

    俄罗斯投资银行复兴资本分析员研究显示，从1998年大型经济危机及近2年国民收入下降，致使俄罗斯已接近中国廉价劳动力水平。

    2015年俄罗斯人均国民月收入为558美元，比2011年减少了三分之一。 另外，据世界银行2016年10月发布的数据 ，2015年俄罗斯人均国民月收入为950美元，而中国人均国民月收入达到652美元。

    贫困人口增长最快的另外两个国家是乌克兰和阿根廷。

    这两个国家的普通居民生活水平在2015年年中至2016年年中，分别下降了18.5%和27%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    经济 俄罗斯 黄金储备
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