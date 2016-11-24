瑞信：俄罗斯普通人生活水平下降15%

哈通社阿斯塔纳 - 瑞士信贷集团日前公布的《全球财富报告》显示，2015年年中至2016年年中，俄罗斯普通居民的生活水平指数下降了15%，收入损失总额接近2000亿美元。

俄罗斯亦因此成为了全球贫困人口增长速度最快的三个国家之一。



瑞信认为，造成这一现象的主要原因，与俄罗斯货币--卢布汇率的不稳定有关。



2015年年中至2016年年中，卢布的贬值幅度达13%。



受此影响，俄罗斯百万富翁的数量从9.2万人下降至7.9万人。



俄罗斯投资银行复兴资本分析员研究显示，从1998年大型经济危机及近2年国民收入下降，致使俄罗斯已接近中国廉价劳动力水平。



2015年俄罗斯人均国民月收入为558美元，比2011年减少了三分之一。 另外，据世界银行2016年10月发布的数据 ，2015年俄罗斯人均国民月收入为950美元，而中国人均国民月收入达到652美元。



贫困人口增长最快的另外两个国家是乌克兰和阿根廷。



这两个国家的普通居民生活水平在2015年年中至2016年年中，分别下降了18.5%和27%。



【编译：木合塔尔·木拉提】