哈萨克斯坦15岁以上网民的七成使用社交媒体

哈通社/努尔-苏丹/5月4日 -- Accenture Kazakhstan 咨询公司的一份统计报告显示，哈萨克斯坦15岁以上青少年中，70%的人使用社交媒体。

其中，17%的人使用社交媒体的数量比较频繁，而热衷于使用手机平台频繁使用社交媒体的15岁以上哈萨克斯坦青少年占10%。



根据哈萨克斯坦统计委员会提供的信息，2017年6月-2018年6月的统计显示，并无任何一个社交平台在哈萨克斯坦网民群体中占有绝对多数。15-30岁以内的青年群体中，VKontakte平台的使用者较多，而在30岁以上人群中，Facebook比较受欢迎。



在哈萨克斯坦2018年的社交媒体网民占比划分当中，Facebook吸引了网民群体的26.4%，位居首位。



其他平台包括：YouTube - 25,4%, Twitter - 21%, VKontakte - 16,4%, Pinterest - 5%, Instagram - 4%, 其他 - 1,8%。



其中，Facebook 和 Twitter的使用者多采用电脑终端登录，而手机端则被YouTube, Instagram 和 Pinterest占据。



统计报告中指出，银行业对手机端社交媒体市场持有兴趣，但本地参与者的缺乏是这一市场当前面临的最大限制。



【编译：木合塔尔·木拉提】