国际民航组织最新预测：今年国际航空旅客将减少15亿人次

哈通社/努尔苏丹/5月1日 —— 据联合国新闻处消息，国际民航组织4月30日发布了第一份完整的2020年航空旅客预测，显示航空公司今年可能会减少15亿人次国际航空旅客。

与此同时，国际运力可能下降近四分之三，相比之前预计的总营业收入，将导致2730亿美元的损失。

国际民航组织秘书长柳芳表示，今天的更新分析加入了对10月份至12月份的预期，至2020年12月，使得更可靠的机票数据被用来计算收入减少。

自2020年2月初以来，国际民航组织一直在定期更新2019冠状病毒病对航空运输所造成经济影响的分析，并向航空运输规划者、监管者和运营者提供持续指导。

鉴于旅游业、全球供应链和许多其他航空连接因素对当地社会经济繁荣的重要性，这些预测对许多正在规划其2019冠状病毒病相关恢复方案的国家来说意义重大。

国际民航组织在4月22日发表的运力预测中曾推算，到2020年9月前，国际航空旅行者总数与“通常业务量”相比可能减少12亿人次。

分析指出，运力和收入的影响将给欧洲和亚太地区造成最沉重的打击，其次是北美。同样，预计欧洲旅客人数将出现最大数量的减少，特别是在欧洲夏季旅游旺季，其次是亚太地区。

国际民航组织创建于1944年，作为联合国的专门机构在全世界促进国际民用航空安全和有秩序的发展。除其他诸多优先事项外，它为航空安全、安保、效率、能力以及环境保护制定必要的标准和规章。本组织为193个成员国在民用航空各领域方面合作提供论坛。