哈萨克斯坦艺术家入围美国第15届国际艺术比赛半决赛

哈通社/努尔苏丹/11月17日--哈萨克斯坦艺术家阿娜拉·阿布扎诺娃最近入围了美国第15届国际艺术比赛半决赛。

据她介绍，今年，她的创作生涯已经整整20年了。她表示从小就热爱艺术，当她还是一个小女孩的时候，就画满了她和母亲所居住房屋的所有墙壁。

她在自己的画中，传达了阿拉木图市的阳光，哈萨克斯坦的美丽以及自然风光。阿娜拉·阿布扎诺娃12岁那年就与哈萨克斯坦著名画家加利亚和巴尔希亚·库赛诺夫每年进行合作，从著名画家，同时也是她的第一位绘画老师亚历克斯·乌特金那里接受了7年的美术教育。

阿娜拉说：“在7年的学习期间，我提高了自己的技能和专业技能水平，尝试使用各种材料进行绘画：油、蜡笔、彩色铅笔、水彩、水粉、钢笔。因为真正的艺术家应该能够处理任何纹理。”

但与常人不同的是，阿娜拉有听力障碍，在求学期间遇到了很多困难，但她都一一克服了。

由于她的努力和对艺术热爱，她取得了惊人的成绩。最近她入围了美国第15届国际艺术竞赛的半决赛。在比赛中，她展示了她最喜欢的作品之一秋色，早晨的阳光照耀在阿拉木图市中心著名的街道上。

“我真的很喜欢画我们的城市景观、大自然和鲜花。我真诚地相信，阿拉木图市和努尔苏丹市的居民非常幸运，他们拥有丰富的自然风光，美丽的古迹，建筑物，小巷和公园。通过我的创造力，我试图将居民的爱还给他们的祖国，当然也要向外国客人介绍我们的景点。我为自己出生在哈萨克斯坦感到自豪。”艺术家说道 。

女孩认为自己的使命和梦想是通过艺术品帮助改变国家和改善公民生活，并保留和传承祖辈的文化遗产-民族绘画。

“对我来说，艺术和创造力是我的一生。无论听起来多么自命不凡，但事实确实如此。正是艺术和我的创造力帮助我应对了人生中最艰难的时刻，赋予了我意义，帮助我达到了新的高度和成就。当你的工作是生活的意义时，它不是工作，而是纯粹的乐趣。”艺术家总结道。

【编译：阿拉依】



