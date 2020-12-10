亚行和亚投行将向哈萨克斯坦提供15亿欧元抗疫贷款

哈通社/努尔苏丹/12月10日 —— 参议院（议会上院）全体会议10日通过了《关于批准哈萨克斯坦与亚洲开发银行之间的贷款协议》和《关于批准哈萨克斯坦与亚洲基础设施投资银行之间的贷款协议》法案。

财政部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫表示，根据托卡耶夫总统签署的命令，哈萨克斯坦与亚行签署了总额为9.08596亿欧元，与亚投行签署了总额为6.618亿欧元的贷款协议。

“这笔贷款将用于2021年预算赤字融资。也就是说，将为政府抗疫和经济恢复措施提供支持。”他说。

据财政部长介绍，关于亚行还款日期，贷款分为两部分。第一部分的贷款为4.54298亿欧元，还款期限为10年，其中包括3年的宽限期。其余4.54298亿欧元的贷款期限为5年，其中包括3年宽限期。利率为Euribor+0.50%。

此外，亚投行贷款还款期为10年（含3年宽限期），利率为Euribor+0.50%。

“根据协议，贷款服务和还款由共和国预算资金执行。这笔资金是亚行和亚投行在抗击新冠疫情框架下向哈萨克斯坦提供的贷款。”他说。

【编译：小穆】