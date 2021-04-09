入境防疫：15名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯

哈通社/努尔苏丹/4月9日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年4月8日，28班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

共有4409名旅客抵达，其中4394名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，15名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有14班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2429名乘客，2423人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，6人没有证明；

-有7班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1230名乘客，1221人持有冠状病毒PCR检测阴性证明， 9人没有证明；

-有4班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有487名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有142名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有117名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵库斯塔奈机场，共有4名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年4月7日自国外飞抵哈萨克斯坦的21名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿依波塔】