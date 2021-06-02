世卫组织：过去一周全球新冠感染率下降15%

哈通社/日内瓦/6月2日 – 世卫组织发布的数据显示，过去一周，全球新增新冠确诊病例350万例，因新冠导致的死亡人数则为7.8万人。与在此之前的一周相比，上一周的新冠感染率下降了15%，死亡率则下降了7%。

世卫组织在其每周的疫情报告中表示，5月24~30日期间，全球新增确诊的新冠病例数为3 550 456人，死亡病例为78 667人。截至30日，全球累计的感染患者总数为169 604 858，累计死亡3 530 837。

在过去的一周，非洲、西太平地区的新冠感染率分别上升了22%和6%，而欧洲地区下降了26%，东南亚下降了24%，北美和南美下降了2%，东地中海地区下降了1%。非洲地区的新冠死亡率上升了11%，东地中海地区下降了18%，欧洲下降了17%，东南亚下降了8%，西太平洋地区下降了2%，北美和南美下降了1%。

欧洲地区7天内共新增43万确诊病例，死亡1.1万人。

南美和北美地区新增110万确诊病例，死亡3.1万人。

东南亚地区新增150万病例，死亡2.9万。

印度一周内新增确诊病例130万例。

其次是巴西（新增病例超过42万）、阿根廷（超过21.9万）、美国（超过15.3万）、哥伦比亚（超过15万）、伊朗（超过6.9万）、俄罗斯（超过6.1万人）、法国（超过6万人）、土耳其（超过5.7万人）、尼泊尔（超过4.7万人）、智利（超过4.6万人）和印度尼西亚（超过3.9万人）。

【编译：木合塔尔·木拉提】