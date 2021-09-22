国家档案馆成立15周年：总理致信祝贺

哈通社/努尔苏丹/9月22日-- 哈萨克斯坦首任总统图书馆22日举行纪念独立30周年和哈萨克斯坦国家档案馆成立15周年的“独立与首任总统：创造力的新历史”主题国际科学实践研讨会。

政府总理阿斯哈尔·马明就国家档案馆成立15周年致信，表示了祝贺。

总理在贺文中表示，衷心祝贺正逢独立30周年的国家档案馆成立15周年。国家档案是国家历史的文献纪念碑，是哈萨克斯坦人民历史和文化遗产的重要组成部分。档案馆已成为储存历史、科学、经济和政治文献的国家资源库。收集重要事件的编年史，丰富这个年轻国家的新历史，并将其视为珍宝保存下来——这是国家档案馆正在开展的重要工作。

在这方面，总理祝愿国内档案工作者工作顺利。

“除了完善国内档案、保存文献遗产外，你们还与国外合作伙伴建立密切的关系，为国际合作的发展做出了重大贡献。我代表自己和哈萨克斯坦政府，祝愿哈萨克斯坦国家档案馆的工作人员一切顺利。愿你们继续实施传颂国家主权的项目，并做好档案保存工作。在这个特殊而重要的日子里，祝愿大家在工作中取得新的成就。 ” 总理在贺信中写道。

【编译：阿依波塔】